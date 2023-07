Ein Klassiker, sommertauglich neu belebt

„Was kann der Sigismund dafür, dass er so schön ist?“ Beim Schloss Weitra Festival im Waldviertel schlüpft Rock ’n’ Roller Andy Lee Lang in die Rolle des eitlen, aber liebenswerten Fabrikanten und stellt damit erstmals sein Können in einer Operette unter Beweis stellt. Denn auch im 10. Jahr seiner Intendanz setzt Peter Hofbauer auf eine reizvolle Mischung aus Singspiel, Lustspiel und Revue. Mit „Im weißen Rössl“ sorgt heuer ein wahrer Klassiker leichter Sommerunterhaltung in der Regie von Peter Kratochvil für einen beschwingten Abend.