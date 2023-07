An Hitzetagen passieren mehr Unfälle als sonst

Hitze setzt Körper und Geist zu

Woran liegt das? „Hitze belastet das Herz-Kreislaufsystem und führt zu reduzierter Konzentrationsfähigkeit. Viele Menschen reagieren gereizter. All das hat auch Auswirkungen auf den Straßenverkehr und die Verkehrssicherheit“, erklärt Lina Mosshammer vom Verkehrsclub Österreich. Weil sich gegen die Hitze nichts machen lässt, heißt es: Fahrweise anpassen, also gleiten statt rasen, die volle Konzentration nur auf das Fahren lenken und nicht telefonieren - auch nicht per Freisprechanlage. Zudem sollte man öfter Pausen einlegen. Am besten wäre es aber, das Auto gleich stehen zu lassen und auf Bus oder Bahn umzusteigen. So lassen sich die kommenden Hitzetage sicher am besten überstehen.