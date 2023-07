„Ambulanz“ soll jetzt Gewalt an Frauen verhindern

Erneut musste Österreich am Montag einen Femizid betrauern. Eine dreifache Mutter (28) wurde erstochen in einer Wiener Wohnung aufgefunden. Am Dienstag veröffentlichte das Institut für Konfliktforschung eine Untersuchung zu Frauenmorden. Traurige Tatsache: Nur wenige Opfer haben zuvor Hilfe gesucht. „Jedes Mädchen muss wissen, dass es Unterstützung bekommen kann“, betont Justizministerin Alma Zadic. Maßnahmen gebe es genug, Kampagnen fehlen allerdings. Sie fordert die Errichtung von Gewaltambulanzen.