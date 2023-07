So hart ist Job, den man „mit Herz machen muss“

Sie fährt jeden Tag in der Früh zwei Stunden zur Arbeit, von ihrem Wohnort bei Bratislava bis ins Caritas Pflegewohnhaus St. Teresa in Wien-Donaustadt. Und am Abend wieder zwei Stunden zurück. „Man muss diese Arbeit mit Herz machen. Ich mache sie gern und bin stolz auf meine Arbeit“, sagt Nadja Rajecova, diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin. Dass sich im Pflegebereich ein Kollaps abzeichnet, weiß man auch in Brüssel seit Langem: Der Bedarf nimmt massiv zu, aber Österreich und die EU sind darauf nicht vorbereitet. Es fehlt an Personal, Geld und Strategien.