Causa Grödig-Stadion geht in die Nachspielzeit

Auch bei der Eishalle gab es keine Entscheidung

Diese Prüfung der Tribünengenehmigung in Maxglan nahm die SPÖ dann noch in ihren Antrag auf. Die ÖVP wollte Auinger aber keinesfalls ein Verhandlungsmandat für das Grödig-Stadion geben. Das letzte Wort ist freilich noch nicht gesprochen. Am kommenden Donnerstag geht es im Stadtsenat in die Nachspielzeit. Dort haben SPÖ, Bürgerliste und FPÖ eine Mehrheit. „Ich hoffe, dass wir die Verhandlungen dann beschließen können“, sagt Auinger zur „Krone“.