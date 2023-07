Drei Jahre Haft nach sinnloser Regenschirm-Attacke

Eine große Narbe am Kopf, ein Gehstock zur Unterstützung: Das Opfer war beim Prozess am Donnerstag in Steyr von der Attacke im Februar gezeichnet - und wird das auch sein Leben lang bleiben. Eigentlich wollten die Unteroffiziere vor der Ausmusterung durch die Verteidigungsministerin ihren Erfolg vorfeiern. Dafür kamen die Absolventen aus dem ganzen Land zusammen. Täter und das spätere Opfer kannten sich zuvor nicht, trafen erst zu späterer Stunde in der Schlossbar in Enns aufeinander.