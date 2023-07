„Kalvaria“ - der Inspektor ermittelt wieder

Nach „Passion“ hat Militärpfarrer Alexander Wessely jetzt mit „Kalvaria - Der Inspektor ermittelt“ seinen zweiten Fall herausgebracht. „Teil Drei ist bereits im Werden“, so der begeisterte Krimiautor. Für ihn besonders wichtig ist die Regionalität seiner Werke. Schon bei „Passio“ konnten sich viele in den Romanfiguren wiedererkennen. „Auch diesmal sind wieder einige Bekannte dabei“, so Wessely.