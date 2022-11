Militärpfarrer Alexander Wessely als Krimiautor

Darum gehts:

Mitten in der Kulisse der Passionsspiele von Sankt Magdalena findet sich ein Toter am Kreuz. Das Opfer ist einer der Jesusdarsteller. Nun wird ermittelt, wer den Mann auf dem Gewissen hat. Liegt es an den Eifersüchteleien im Ensemble? Welche Rolle spielt der Pfarrer und was hat es mit dem ungeduldigen Regisseur auf sich? Die Untersuchungen nimmt ein schrulliger Inspektor auf... Mehr wird nicht verraten!