Alfred Lehner kehrt ins Burgenland zurück

Für Doskozil ist Lehner die Idealbesetzung. „Er kennt die Bildungslandschaft in all ihren Facetten und hat sich als innovativer Bildungsexperten einen Namen gemacht“, so Doskozil. Lehner werde ein Motor der Weiterentwicklung sein, bei der das Wesentliche im Fokus stehe: allen Schülern die bestmöglichen Bildungschancen zu geben.