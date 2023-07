24 Bewohner mussten vor Flammen und Rauch flüchten

Flammen loderten in der Nacht auf Donnerstag in einer Wohnung im Wiener Bezirk Margareten. Der Wohnungsinhaber konnte sich gerade noch rechtzeitig mit seinem Hund ins Freie retten. Dichter Rauch breitete sich rasch im Stiegenhaus aus - 23 Bewohner mussten mitten in der Nacht aus ihren Betten geläutet und in Sicherheit gebracht werden.