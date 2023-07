Thema Teuerung heizte auch Landtagsdebatte an

Einer langen Liste, was alles faul im Staate Vorarlberg sei, folgte noch ein frecher Hinweis an die ÖVP: „Sie könnten mit weniger Angst in die nächste Landtagswahl gehen, wenn sie unsere Anliegen ernst nehmen würden.“ Parteigenosse Daniel Allgäuer hatte später eine weitere Empfehlung für den schwarzen Klubobmann: „Fünf geistige Einkehrjahre auf der Oppositionsbank würden ihnen gut tun“, verkündete der Freiheitliche.