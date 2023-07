Villa als Drogenfabrik: So agierte die Täterbande

Nein, an eine so große Plantage, wie sie die Polizei in einer Villa im Grazer Nobelbezirk Mariatrost vorgefunden hat, können sich auch langdienende Ermittler wie Hermann Ozwirk, Leiter der Suchtgiftgruppe des Stadtpolizeikommandos, nicht erinnern. Die Geschichte nahm in Serbien ihren Lauf: Kriminelle heuerten dort vier Männer und eine Frau zwischen 31 und 36 Jahren gegen Geld an, zwischen 10.000 und 15.000 Euro sollen ihnen geboten worden sein. Dafür sollten sie das Luxusanwesen im Grazer Bezirk Mariatrost in eine Cannabis-Fabrik verwandeln ...