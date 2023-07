Babler steht in Linz eine heiße Rote Nacht bevor

Freundschaft?

Heute ist es wieder so weit: Babler kommt nach Linz, um dem Sommerfest des Bunds Sozialdemokratischer AkademikerInnen am Linzer Schloss beizuwohnen. Mehr als 800 Genossen werden erwartet. Und auch wenn der übliche Gruß unter Sozialdemokraten „Freundschaft“ lautet – in Linz wird Babler heute auch auf Genossen treffen, die ihm weniger freundlich gesinnt sind.