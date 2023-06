So baff zuletzt bei „Ibiza“

Eine andere Frage ist, sagen wir dazu, wer in dieser Partei noch Vertrauen zu wem haben kann, wenn nun plötzlich alles anders ist. Da gab es ja viele Stellungnahmen zum neuen Chef Doskozil, die nun in einem völlig anderen Licht erscheinen müssen. Luger sagt zu all dem schließlich: „Das ist wie eine Flutkatastrophe, wo du nicht weißt, wo sie aufhört!“ So baff sei er zum letzten Mal bei „Ibiza“ gewesen, „weil ich geglaubt habe, dass es das nicht gibt“.