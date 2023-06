Wie Lindner den flotten Schwenk zu Babler erklärt

Vorgestern Montag, circa 16 Uhr, begann die kurze Pressekonferenz von Michaela Grubesa, der unglückseligen Leiterin der SPö-Wahlkommission, die die Stimmen am Parteitag am vergangenen Samstag in Linz falsch verbucht hatte: Nicht Doskozil, sondern Babler sei zum Parteichef gewählt worden, so ihre umstürzlerische Botschaft. Knapp eine Stunde später kam schon die erste Stellungnahme Michael Lindners zu Bablers Kür: „Die SPÖ OÖ gratuliert BR Bgm. Andreas Babler zur Wahl zum neuen SPÖ-Bundesparteivorsitzenden! Er kann auf die volle Unterstützung der SPÖ OÖ bauen!“, so Lindner. Dazwischen war noch die Pressekonferenz, in der Doskozil daheim in Eisenstadt seine nachträgliche Niederlage akzeptierte.