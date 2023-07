Autoknacker gingen in Osttirol auf Beutezug

Unbekannte Autoknacker trieben in der Nacht auf Mittwoch in Osttirol ihr Unwesen! Die Täter schlugen bei mehreren Fahrzeugen die Seitenscheiben ein und durchsuchten diese nach Bargeld und Wertgegenständen. Vermutlich dieselben Täter wollten offenbar auch in zwei Geschäfte eindringen. Die Polizei hofft auf Hinweise.