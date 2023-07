Beschlüsse künftig auch elektronisch möglich

Ein Umlaufbeschluss verlangt kein Treffen der Mitglieder, um abzustimmen. Er bietet sich vor allem dann an, wenn es keinen Diskussionsbedarf gibt, aber ein formaler Beschluss nötig ist. So können etwa dringende Angelegenheiten geregelt werden. In der Praxis kann das so aussehen, dass ein Entwurf eines Dokuments an die Regierungsmitglieder verteilt wird, und diese Gelegenheit bekommen, Änderungen oder Ergänzungen einzubringen. Ist das nicht der Fall, bevor die Frist abläuft, wird der Text so behandelt, als ob alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zugestimmt hätten.