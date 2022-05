Behördenwege sollen bis 2024 digital möglich sein

Als ein wesentliches Ziel nannten Brunner und Tursky den weiteren Ausbau der digitalen Verwaltung nach dem Vorbild von FinanzOnline. „Wir wollen die Menschen mit der Verwaltung dort abholen, wo sie sich befinden - nämlich am Handy, am Tablet oder am Computer“, so Tursky. Seine Absicht sei es, beinahe alle Behördengänge bis 2024 digital zu ermöglichen. Eine zentrale Rolle werde dabei in den kommenden Monaten die Einsetzung einer digitalen Plattform für Ausweise aller Art, etwa Führerscheine, spielen.