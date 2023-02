Digitale Grundkompetenzen für alle ab 2030

Kogler voll des Lobes

Von Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) gab es dafür lobende Worte. Er dankte Tursky dafür, „dass er noch einmal frischen Wind und Dampf reingebracht hat in die Sache“. Auch der öffentliche Dienst in seiner Zuständigkeit sei davon betroffen, sagte Kogler und erinnerte an erfolgreiche Projekte schon unter seinen Vorgängern wie etwa die digitale Jobbörse.