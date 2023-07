Geduld und starke Nerven: ein Sommer mit den Öffis

Thomas wohnt in der Gegend und ist in mehrfacher Hinsicht von den Bauarbeiten und Umleitungen belastet. „Die Bauarbeiten nehmen kein Ende. Es herrscht dauerhaft Lärm, überall staubt es und man hat nie Ruhe. Graben die dort einen Atomschutzbunker? Für diese jahrelange Belastung könnten die Wiener Linien uns Anrainern wenigstens eine Jahreskarte schenken.“ Eine weitere Hiobsbotschaft mussten Öffi-Fahrer schon im Frühjahr hinnehmen. Die seit rund zwei Jahren gesperrte U2 zwischen dem Karlsplatz und dem Schottentor kann nicht, wie geplant, im September wieder in Betrieb genommen werden, sondern wird noch bis Frühherbst 2024 unbenutzbar bleiben. „Ein Wahnsinn. Und das alles mitten in der Stadt und nicht am äußersten Rand von Transdanubien“, beklagt Thomas. Er spricht mit seinem Ärger vielen anderen aus der Seele.