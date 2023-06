Wie die Inflation den Lebensstandard auffrisst

Christoph habe in seinem Job eine Kollektivvertragserhöhung von mehr als sieben Prozent bekommen. „Das hilft mir aber nichts, wenn die Artikel, die man zum Leben braucht, 13 bis 20 Prozent teurer werden.“ Er lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in einer Gemeindewohnung im Westen Wiens. Noch vor wenigen Jahren habe er einmal die Woche um rund 100 Euro für die gesamte Familie eingekauft. „Das war oft schon knapp, aber man muss ja nicht immer die teuersten Markenartikel nehmen. Außerdem kocht meine Frau immer selbst und wir geben wenig Geld für Bestellungen aus.“ Heute brauche er für dieselbe Menge von denselben Waren um die 150 bis 170 Euro - und das viermal im Monat. „Mein Lohn stieg aber nicht einmal annähernd in denselben Dimensionen. Also gebe ich viel mehr Geld aus, wenn ich gleich weiterleben will wie damals.“