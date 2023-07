Verängstigte Wildtiere: Kein leichtes Unterfangen

Eher unüblich ist es, wenn man ein Jungtier um 8 Uhr morgens an einer belebten Hauptstraße neben einem Einkaufsmarkt sieht. Sichtlich verängstigt, ganz allein und ziellos auf und ab laufend. Der Alltagslärm durch eine Straßenbahnlinie, Autos, LKW und das geschäftige Fußgängertreiben gestalteten die Situation für das kleine Tier nicht besser. Von Schaulustigen und staunenden Kindern umringt, kauert es sich in eine offene Ecke und sieht mit traurigen Augen einem ungewissen Schicksal entgegen. Was tun in so einer Situation? Gemeinsam mit zwei beherzten Passantinnen reagieren wir, googeln auf unseren Smartphones „Wildtierrettung“ und rufen die erste Nummer an, die uns von der Datenkrake aus Silicon Valley angezeigt wird.