Teuerungen im Alltag: Wenn das Bier zum Luxus wird

Eine gemütliche Zugfahrt mit der Westbahn vom Wiener Westbahnhof in die Stahlstadt Linz. Vor einer Woche stand die erste Ausgabe des Lido Sounds am Urfahranermarkt an. Acts wie die Toten Hosen, Wanda, Florence + The Machine oder Apache207 sorgten für Stimmung, ein Pflichttermin für den Musikbeauftragen der „Kronen Zeitung“. Freitagmorgen ist der Zug bereits mit Konzertgästen jedweden Alters vollgestopft. Es ist noch früh, also wird am Kaffee genippt und ins Croissant gebissen. Die Menschen unterhalten sich angeregt über das Line-Up, freuen sich vorsichtig auf die Ungewissheit, die eine solche Premiere mit sich bringt und gelangen in ihren Gesprächen relativ schnell an den wichtigsten Punkt: Was wird denn wohl das Bier kosten?