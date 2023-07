Zweitliga-Aufsteiger Bregenz hat neue Nummer eins

„Ich bin froh, dass es mit der Verpflichtung von Franco geklappt hat“, sagte Bregenz-Trainer Andy Heraf im „Krone“-Telefonat. Der 32-jährige Deutsche stand in der vergangenen Saison bei RW Erfurt in der Regionalliga Nordost (4. Liga) unter Vertrag. In 31 Spielen konnte er elfmal seinen Kasten sauber halten.