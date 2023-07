So verändert das Internet die Sprache der Kinder

Schauplatz ist ein Kino in der steirischen Provinz: Auf dem Programm steht ein Blockbuster: „Guardians of the Galaxy Vol. 3“ - im englischen Original. Der Kinosaal ist fast ganz voll, gut die Hälfte der Zuseher ist unter 16. Verstehen die das denn überhaupt? Ja, und wie! Jeder Wortwitz sorgt für Gelächter, und keine Feinheit der Geschichte geht verloren. Die Jugend, so scheint es, kann besser Englisch als je zuvor!