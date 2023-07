Julia Gschnitzer: Grand Dame der Bühnen ist tot

Gschnitzer wurde am 21. Dezember 1931 in Innsbruck geboren und stand seit ihrem Debüt 1951 bis 1954 am Tiroler Landestheater. Gastspiele führten sie an das „Theater für Vorarlberg“ nach Bregenz. Anschließend wechselte sie in die Schweiz, wo sie bis 1956 am Städtebundtheater in Biel-Solothurn und danach drei Jahre lang am Stadttheater in Bern zu sehen war. Seit 1959 war sie vor allem auf Wiener und Salzburger Bühnen zu Hause, aber auch am Neuen Stadttheater in Bozen, somit stand Gschnitzer über sechs Jahrzehnte auf den „Brettern, die Welt bedeuten“.