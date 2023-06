Kanadier verstärkt die Offensive der Eisbullen

Lange mussten sich die Fans der Bulls gedulden, nun ist es soweit! Der Eishockeyliga-Champion präsentiert mit Adam Payerl seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison. In den letzten fünf Jahren war der Kanadier für die Augsburger Panther in der deutschen DEL tätig. Der 32-Jährige erzielte in 243 Spielen für die Bayern 141 Punkte (72 Tore, 69 Assists), in der letzten Spielzeit kam er etwas ins Stocken: nur 17 Zähler in 45 Partien, dazu eine Plus-Minus-Statistik von -18. Der klassische Power Forward will mit den Mozartstädtern wieder zu alter Form finden.