Aufregung um Testspiel von Red Bull Salzburg

„Am 15. Juli treten die Rothosen zum Abschluss des Trainingslagers um 11 Uhr in Anif gegen Red Bull Salzburg an“ - das verlautbarte der deutsche Traditionsklub HSV am Donnerstag auf seiner Homepage. So weit, so unspektakulär, könnte man meinen. Doch die Verantwortlichen dürften sich damit in der eigenen Fanszene wenig Freunde gemacht haben. Viele Anhänger sind erbost und machten ihrem Unmut Luft.