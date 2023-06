„Rapid ist eine super Adresse“

Das will der Offensivgeist auch persönlich: „Ich will zu einem besseren Spieler werden, dazu habe ich hier die Möglichkeit. Vor allem muss ich meine Chancen nützen und dem Team helfen, der Rest ergibt sich dann von selbst.“ Auch vor Teamchef Ralf Rangnick blieb das Talent Seidls nicht verborgen. Der Offensive überzeugte bereits beim Perspektiv-Lehrgang des ÖFB, ein Debüt in der heimischen Elf lässt nicht mehr lange auf sich warten. Der Neo-Rapidler tritt aber noch leicht auf die Bremse: „Es ist natürlich von jedem der Traum, für die Nationalmannschaft aufzulaufen, zuerst konzentriere ich mich aber auf Rapid. Mit guten Leistungen kann ich mich dann aufdrängen.“