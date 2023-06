Die Chronologie des Schreckens geht weiter

Ruhig ist es am Donnerstag in der Erzstraße in Zeltweg als die „Krone“ zum Lokalaugenschein am traurigen Tatort ist. Nichts deutet darauf hin, dass sich hier nur Stunden zuvor ein Familiendrama ereignet hat, das wieder nur sprachlos macht: Während rundherum die Vorbereitungen für die Formel 1 laufen und die Sportwelt dem Rennen entgegenfiebert, spielen sich Mittwochabend in dem Mehrparteienhaus furchtbare Szenen ab. „Um 21.30 Uhr ging eine Anzeige via Notruf ein. Aufgrund des Hilferufs einer 59-jährigen Murtalerin herrschte gleich Alarmstufe Rot“, berichtet Polizei-Sprecher Heimo Kohlbacher.