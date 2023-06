Rentner (73) zückte Elektroschocker

Das 20-jährige Opfer hatte ihn angezeigt, weil der Pensionist nach einer verbalen Auseinandersetzung einen Elektroschocker gezückt und ihn damit bedroht haben soll. Dem Streit vorausgegangen war der Umstand, dass das Auto des 20-Jährigen aufgrund einer gebrochenen Achse so auf der Fahrbahn lag, dass der Angeklagte mit seinem Pkw nicht vorbeifahren konnte. „I hob ean gfrogt, wos des soll? Wie er dann gsogt hot, dass de Achs brochen sei, hob i gsogt, dass er das Auto in dem Fall no amol putzen und dann in den See schmeißen kann“, erklärte der gebürtige Wiener.