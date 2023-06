Heimische Liga lockt Salzburger Meisl

Den Kuchler verschlug es vor knapp einem Jahr nach Belgien, konkret zu Beerschot V. A., einem Traditionsverein aus Antwerpen. Dort verbuchte er unter dem ehemaligen LASK-Trainer Andreas Wieland 24 Einsätze in seiner Premierensaison. „Eine neue Liga kennenzulernen und im Ausland auf mich alleine gestellt zu sein, das war eine ganz besondere Erfahrung“, erklärte der 24-Jährige im Gespräch mit der „Krone“. „Es war auch eine große Umstellung, da meine Liebsten nicht die ganze Zeit in meiner Nähe waren. Ich habe in diesem Jahr sehr viel dazugelernt“, fügte er an.