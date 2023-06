So wichtig werden die Sanitäter in „Remnant 2“

„Remnant 2“ ist die Fortsetzung des beliebten „Remnant: From the Ashes“, in dem Überlebende der Menschheit gegen neue tödliche Kreaturen und gottartige Bosse in furchterregenden Welten antreten. Das Action-RPG mischt Science-Fiction mit düsterem Fantasy-Setting und will mit harten Kämpfen gegen riesige Bosse nach der „Dark Souls“-Formel punkten.