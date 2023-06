Söhnchen blutüberströmt - Schock für Ex-Sportchef

Ein vermeintlich gemütlicher Lunch im Zentrum der Messestadt endete für die Familie des mit dem Abstieg in Ungnade gefallenen Fußball-Urgesteins der SV Ried fast in einer Tragödie: Reifeltshammers Söhnchen Lukas war im italienischen Restaurant „Da Mimmo“ mit einem Glas in der Hand gestürzt, in die Scherben gefallen und hatte sich dabei am Hals Schnittverletzungen zugezogen!