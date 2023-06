Aufregung um Skandal-Urteil wegen Vergewaltigung

Bürger haben kein Verständnis für Richterspruch

Klare Worte finden dafür die „Krone“-Leser. „Ständig redet man von Frauenschutz und dann so ein Urteil, das kein normaler Mensch versteht!“, lautet ein Kommentar. Ein weiterer: „Die österreichische Justiz ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten.“ Oder: „Das ist ein Hohnurteil sondergleichen!“ „Die Richterschaft hat großes Verständnis mit dem Vergewaltiger.“ Dieser Tenor zieht sich wie ein roter Faden durch die Leserzuschriften an die „Krone“.