Kärntner Politik bastelt an der Energiewende

In der Aktuellen Stunde im Kärntner Landtag wird sich am Donnerstag alles rund um das Thema Energiewende drehen. Das möchte die ÖVP nutzen, um mit vier neuen Anträgen den Ausbau von grüner Energie in Kärnten voranzutreiben. „Immerhin ist das ein Herzstück des Koalitionsprogrammes“, betont Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber.