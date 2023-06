Grenzübergang in Zukunft nur eine Fußgängerzone

Demo an der Grenze

„Wir wollen in Frieden und Freundschaft leben!“ Mit Botschaften wie dieser demonstrierten 30 Bürger aus Agendorf an der Grenze. Sie fühlen sich ungerecht behandelt. Ihre Bürgermeisterin, Zsuszanna Pek, sprach lange mit ihnen vor Ort über die aktuelle Situation: „Das ist eine Zwangslösung.“