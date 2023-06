Nehammer beruft Nationalen Sicherheitsrat ein

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hatte sich am Samstag besorgt gezeigt. „Die Vorgänge in der Russischen Föderation sind immer von größter strategischer Bedeutung, weil Russland biologische, chemische und nukleare Waffen besitzt“, sagte er am Rande des „Europaforums“ Göttweig. „Atomwaffen dürfen nicht in die falschen Hände gelangen“, so der Regierungschef weiter.