Brenzlige Lage: Nehammer in Sorge wegen Atomwaffen

Die Ereignisse in Russland beschäftigten am Samstag auch die Teilnehmer des Europaforums in Göttweig. Bundeskanzler Karl Nehammer zeigte sich besorgt: „Atomwaffen dürfen nicht in die falschen Hände gelangen“, sagte er. Er stehe in Kontakt mit EU-Kollegen, und die westlichen Geheimdienste würden die Lage in Russland laufend analysieren.