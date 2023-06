Lehrermangel an den Mittelschulen nimmt rasant zu

Lehrkräftemangel geht quer durch

Und in den anderen Fächern? In Chemie werden schon 41,3 Prozent der 949,7 Gesamtwochenstunden von dafür nicht entsprechend ausgebildeten und geprüften Lehrkräften unterrichtet, 17,9 Vollzeitkräfte fehlen, rein rechnerisch, wie gesagt. In Physik sind‘s 43,46 Prozent von 2680,8 Gesamtwochenstunden, 47 Vollzeitkräfte fehlen. In Informatik und dem im Schuljahr 2022/23 neuen Pflichtgegenstand „Digitale Grundbildung“ wurden 78,2 Prozent von 2680,8 Wochenstunden fachfremd unterrichtet, 95,2 Vollzeitkräfte fehlen. Bewegung und Sport: 41,38 Prozent von 10.904 Gesamtwochenstunden fachfremd, 205,1 Vollzeitkräfte fehlen. Englisch: 10,75 Prozent von 14.777,4 Wochenstunden fachfremd (also auch ziemlich sprachfremd?); 72,4 Vollzeitkräfte fehlen. Mathematik: 13,88 Prozent von 15.192,5 Gesamtwochenstunden fachfremd, 95,8 fehlende Kräfte. In sonstigen Mittelschul-Fächern fehlen insgesamt 282,6 Vollzeitkräfte oberösterreichweit, doppelt so viele wie ein Jahr davor!