Auf Ruine des Bankskandals baut Firmen-Campus auf

Blick in die Zukunft

„Das Gelände bietet reichlich Platz, um neue Betriebe anzusiedeln, die ihren Fokus auf den Sektor der erneuerbaren Energie und verwandter Bereiche gerichtet haben“, kündigt Wirtschaftsagentur-Geschäftsführer Harald Zagiczek an. Ein gutes Beispiel ist die SOLAH Group, spezialisiert auf die Installation und den Betrieb von Fotovoltaikanlagen. Ein wichtiger Schritt sei auch die Ansiedlung der Firma Scioflex Hydrogen, Vorreiter in der Materialcharakterisierung in Sachen Wasserstoff.