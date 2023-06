Gewessler geht Gas-Wende „nicht schnell genug“

Aus Sicht des Fachverbands Gas Wärme (FGW) ist ein Ausbau der Gasinfrastruktur gefragt, vor allem aus Richtung Deutschland und Slowenien. Kritik an Gewessler kam vom Energieanalysten Johannes Benigni: Bei einem Ausfall von russischen Gasliefererungen fehle es an konkreten Plänen und an der Finanzierung.