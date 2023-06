OMV: Grünes Licht für Milliardeninvestition in Gas

„Mit Neptun Deep wird Rumänien zum größten Erdgasproduzenten in der EU werden und eine zuverlässige und sichere Energiequelle für die Region darstellen. Gleichzeitig wird es die Position unserer Gruppe in der Schwarzmeerregion und in Südosteuropa stärken“, sagte OMV-CEO Alfred Stern. Das Vorhaben muss aber noch von den rumänischen Behörden für Bodenschätze genehmigt werden.