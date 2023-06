Darum stinkt Ihre Kleidung selbst nach dem Waschen

Warum stinkt das Leiberl noch, obwohl es bereits gewaschen wurde? Diese Frage stellte sich auch Rachel McQueen, Textilwissenschaftlerin an der University of Alberta. Als ihr Ehemann für einen Marathon trainierte, bemerkte sie, dass der Geruch, der von seiner Laufkleidung ausging, in seinen Polyester-Oberteilen viel stärker war und länger anhielt, als wenn er in einem Oberteil aus Merinowolle gelaufen wäre.