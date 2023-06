Erfolgreiche Premierensaison für Sebastian Galic

Aber in der Rückrunde drehte der 21-Jährige so richtig auf, gewann sechs Spiele in Serie. Außerdem trotzte er FIFA-Weltmeister Umut Gültekin ein Remis ab, was sonst nur ein weiterer Spieler in dieser Saison schaffte. „So sind wir von Platz 14 auf sieben geklettert, das Playoff haben wir aber am Ende leider um vier Punkte verpasst“, erklärt Galic, „aber ich habe gesehen, dass ich mithalten kann.“ Nicht nur mithalten, in der Rückrunde gehörte er sogar zu den Besten der Liga.