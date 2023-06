Piber: Lipizzaner-Hotel nimmt endlich große Hürde

Baubeginn noch nicht in Sicht

Als Baubeginn war damals das Jahr 2022 genannt worden, doch daraus wurde nichts. Es spießte sich am neuen Flächenwidmungsplan, der ein Hotelprojekt am Areal überhaupt erst ermöglicht. Immer wieder musste er adaptiert werden, schließlich gab aber der beim Land angesiedelte Raumordnungsbeirat doch grünes Licht, am Donnerstag folgte dann der formale Beschluss in der Landesregierung.