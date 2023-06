Braunschweig: Mann schwamm auf überfluteter Straße

„Ich schwimm‘ für dich ‘ne Bahn“, sagte er. Ein Sprecher der Polizei bestätigte, dass ein Video vom Schwimmer in Braunschweig (Niedersachsen) aufgenommen wurde. „Was für eine verrückte Szenerie“, sagte jemand. Zu sehen ist darin auch, wie Autos in der überschwemmten Straße stehen. Die Feuerwehr musste in der Nacht auf Freitag in Braunschweig mehrere hundertmal ausrücken. Die Feuerwehrleute pumpten etwa überflutete Keller aus, retteten Menschen aus dem Wasser in Unterführungen oder aus Fahrzeugen, die auf überschwemmten Straßen feststecken.