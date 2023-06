Salzburgs Bullen droht Sturm-Aderlass

Ich hatte eine unglaubliche Zeit in Salzburg und gehe mit einem Lächeln im Gesicht und vielen schönen Erinnerungen.“ Mit diesen Worten verabschiedete sich Junior Adamu von den Bullen. Wie die „Krone“ bereits berichtet hat, wechselt der 22-Jährige zum SC Freiburg in die deutsche Bundesliga. Kolportiert wird eine Ablösesumme von 9,5 Millionen Euro, gestern machten die beiden Klubs den Transfer offiziell. Sportdirektor Christoph Freund meinte stolz: „Junior hat es über die Jahre in Salzburg mit viel Fleiß und großem Einsatz schon sehr weit gebracht und geht als österreichischer Nationalteamstürmer in eine große Liga.“