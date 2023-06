Ein „queeres“ Leben bei den Menschen und Tieren

Adele ausnahmsweise ohne Eva

Im ersten Stock taucht man in „queere Geschichten“ ein, auch Linzer erzählen sie. Der zweite Stock gehört dem Berliner Künstlerpaar Eva & Adele, wobei nur Adele in Linz persönlich vorbeischaute. Eva, die übrigens oberösterreichische Wurzeln hat, muss derzeit aus gesundheitlichen Gründen pausieren. Aber in der gelungenen Ausstellung „Eva & Adele - The Present of the Future“ ist das Duo dennoch als Ganzes präsent, denn es öffnete seinen gut gefüllten Kleiderschrank.