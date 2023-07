Neue Hoffnung für tote Luxushotels von Dubrovnik

Sieht man die Hotelanlage von Weitem, erkennt man die Ruinen noch nicht. Man denkt man nicht an die dunkle Vergangenheit des Luxus-Ressorts - an die Schießereien und Kämpfe, die Verletzten und Toten, an den Krieg, der auch hier ausgetragen wurde. Und zwar vor gar nicht so langer Zeit.